ÖSV-Kampf um WM-Ticket ++ Deschamps geht 2026

Für die Slalom-Stars beginnt heute das Gerangel um die WM-Startplätze, die Wiener Austria ist an der Verpflichtung eines Champions League Siegers dran und bei den Australian Open ruhen die österreichischen Hoffnungen auf Julia Grabher – das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 8. Jänner.