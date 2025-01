Hütchenspieler: „Mit Intelligenz findet man Kugel“

Eine spannende Rechtsfrage wird am Mittwoch im Wiener Landl erörtert. Angeklagt sind zwei Männer aus dem Kosovo, die in der Wiener Innenstadt in 39 Aktionen Geld mit Hütchenspielen verdient haben – neben dem Spielmacher gibt es bei deren Masche fiktive Mitspieler, Besserwisser, Spielanimateure und Aufpasser.