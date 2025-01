Hamburg: Frau schmuggelte 90 Kilo Dubai-Schokolade

In Istanbul 4,60 Euro pro Tafel bezahlt

„Die Reisende gab an, dass sie für eine 200-Gramm-Tafel vor Ort 4,60 Euro bezahlt habe. In Deutschland wird die Dubai-Schokolade des betreffenden Herstellers zu einem Verkaufspreis von durchschnittlich 25 Euro pro Tafel angeboten“, so Pressesprecher Maurice Douce.