Warum am Stimmzettel jetzt ein Platz leer bleibt

Vorgezogener Wahltag

Diesen Freitag findet zudem der vorgezogene Wahltag statt. In jeder Gemeinde wird zumindest ein Wahllokal mindestens zwei Stunden, davon jedenfalls von 18 bis 19 Uhr, geöffnet sein. Die Stimmzettel halten dieses Mal eine kleine Überraschung bereit: So variiert in den Bezirken die Reihung der Parteien auf dem Zettel. Einmal steht die „Liste Hausverstand“ an fünfter Stelle, einmal Neos. Dies hängt damit zusammen, in welcher Reihenfolge die Kreiswahlvorschläge bei der Behörde eingelangt sind, erklärt Landeswahlleiter Bernhard Ozlsberger.