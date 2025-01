Ukrainerinnen ermordet, um Baby zu stehlen

Ein kleines Mädchen ist am 7. März 2024 erst fünf Wochen alt – als Marco O. und Ehefrau Ina dessen Mutter und Oma ermordet haben sollen. Nur um das Baby zu entführen, es zu behalten und als ihr eigenes großzuziehen. Die Leiche der 27-jährigen Ukrainerin wurde Tage später am deutschen Rheinufer gefunden, die der 51-Jährigen in einem See im Landkreis Karlsruhe.