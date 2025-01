Polit-Erdbeben erschüttert auch Gemeinden in NÖ

Ungeachtet der Staatskrise, die den am langen Wochenende geplatzten Verhandlungen der sogenannten Zuckerl-Koalition folgte: „Die Gemeinderatswahlen finden statt“, hieß es am Dienstag aus dem Büro von Landtagspräsident Karl Wilfing. Nicht einmal die Corona-Pandemie hätte es einst „geschafft“, einen geplanten Urnengang im weiten Land zu verschieben, so der ÖVP-Politiker weiter.