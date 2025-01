„Nehammer schlichtes politisches Gemüt“

Begonnen hat das Duell mit der Frage, weshalb der Alexander van der Bellen nun doch Herbert Kickl den Regierungsbildungsauftrag erteilt hat, den er ihm zunächst ja nicht geben wollte. Andreas Mölzer: „Der Bundespräsident hat viele leere Kilometer produziert.“ Davon, dass Beate Meinl-Reisinger am Freitag mit ihrem Ausstieg aus den Dreierkoalitions-Verhandlungen den Dominoeffekt der letzten Tage ausgelöst hat, war auch Eva Glawischnig überrascht: „Ich hätte angesichts ihrer Aussagen ja gedacht, sie will um jeden Preis mitregieren.“ Mölzer: „Frauen sind in politischen Verhandlungen oft härter als geglaubt. Ich habe nun fast einen gewissen Respekt vor ihr.“