40 Prozent der Täter ohne deutschen Reisepass!

Während der Anteil der ausländischen Bevölkerung in Berlin vergleichsweise gering ist, war sie in der Silvesternacht bei Straftaten wie Angriffen auf Polizisten oder schweren Sachbeschädigungen deutlich höher. Laut Polizei wurden insgesamt 670 Verdächtige gefasst. Davon besäßen 406 eine deutsche Staatsangehörigkeit, 264 eine andere. Wie viele der erfassten Deutschen ebenfalls einen Migrationshintergrund haben, wird in der Bilanz nicht ermittelt und ausgewiesen. Demnach haben fast 40 Prozent der Tatverdächtigen (exakt sind es 39,4 Prozent) keinen deutschen Pass. Dabei liegt der Bevölkerungsanteil von Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft in Berlin nur bei 24,4 Prozent.