Wer die Öffi-App oft nutzt, fährt günstiger

Vor sechs Jahren wurde im Ländle die sogenannte FAIRTIQ-App eingeführt, mittels welcher Öffi-Fahrkarten bequem am Handy gelöst werden können. Zwei Wische – einen beim Start der Fahrt und einen am Fahrtende – übers Smartphone-Display genügen, Abrechnung und Abbuchung erfolgen automatisch, wobei die App immer den günstigsten Tarif ermittelt. Aus dem Pionierprojekt ist ein echter Renner geworden: Allein im Jahr 2024 wurden in Vorarlberg mehr als eine Million Fahrten mit Zug und Bus via der FAIRTIQ-App zurückgelegt – ein Plus von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.