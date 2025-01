Drogenlenker kam auf die Gegenfahrbahn

Etliche Vergehen im Straßenverkehr meldet die Polizei von Kontrollen am Montag. Schon am Vormittag hielten Polizisten einen Flachgauer (39) in Nußdorf an. Der Mann wies Beeinträchtigungssymptome auf und war nicht im Besitz eines Führerscheins. Beim Pkw war das Pickerl abgelaufen. Ein Drogentest zeigte Suchtmittelmissbrauch an. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und zeigen den Mann an.