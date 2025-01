Wie Inklusion am Arbeitsplatz funktionieren kann

„In den ersten drei Jahren hat Viola 19 Stunden pro Woche bei mir gearbeitet – versichert und bezahlt wurde sie von autArK“, erklärt Verena Kulterer, Chefin vom Katzencafe in Klagenfurt, wo Viola nun bereits seit fast sechs Jahren als Gastronomie-Mitarbeiterin tätig ist. „Nachdem ich sie kennengelernt habe, wollte ich es probieren – natürlich musste ich mir als Unternehmerin auch Gedanken machen, wie ich Viola in meine Firma am besten eingliedern kann“, so Kulterer. Dabei halfen auch die regelmäßigen Gespräche der autArK-Betreuer und -Assistenten.