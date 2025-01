Wo Königin Marie Antoinette Bäuerin spielte

Doch die Königin will nicht nur ein leeres Dorf, sie will sich auch wirklich fühlen wie auf dem Land. Erst die passenden Statisten sorgen für die richtige Atmosphäre: Bauern und Bäuerinnen, Müller und Müllerinnen sowie Schäferinnen werden in den Versailler Schlosspark geholt, damit sie hier das tun, was sie am besten können, mit dem kleinen Unterschied, dass sie jetzt zur Unterhaltung einer gelangweilten Königin ihr Tagwerk verrichten: säen, ernten, mähen, düngen und das Vieh versorgen. Es wächst der Misthaufen und die Hühner laufen herum – authentischer geht es nicht mehr.