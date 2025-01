Tag 2: „Big Air“ sorgt für unvergessliche Momente!

krone.tv war am zweiten Tag des Events hautnah dabei – bereits am Vormittag, als die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihre Trainingsrunden drehten! Wir haben uns umgehört, was dieses Event so einzigartig macht und spannende Einblicke gewonnen. Außerdem trafen wir die Berliner Kultband „Culcha Candela“, die uns ihre neuesten Projekte vorstellte und über ihre enge Verbindung zu Kärnten sprach. All das und noch viel mehr – sehen Sie im Video!