Bei den Schönen und Reichen lacht das Trainer-Herz

Auch Transfer-Juwel Mika Biereth stieg am Montag in den schwarzen Jet in Richtung Meeresküste. Ob der dänische Stürmer bald seinen Lebensmittelpunkt an der Côte d‘Azur – genauer gesagt in Monaco – hat, ist weiter offen. Der Transferpoker wogt hin und her, in Spanien soll die Entscheidung fallen.