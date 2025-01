Stets bereit, wenn unter Wasser der Hut brennt

Ebenso, wie der traditionelle Tauchgang am Silvestertag, hatten die Florianis am Neufelder See Weihnachten gefeiert. Am 21. Dezember trafen sich die Mitglieder, um gemeinsam auf zehn Meter Tiefe einen Christbaum, geschmückt mit Meisenknödel, zu versenken. Den Fischen hat das Festmahl ganz bestimmt geschmeckt.