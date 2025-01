Wehe, wenn sie losgelassen! Narren sind unterwegs

Das bunte Treiben unter der Patronanz der österreichischen Präsidentin der Faschingsgilden, Brigitte Kreminger, zog Hunderte bestgelaunte Besucher an. Markus Nitzky überreichte ebenso die Jahresorden an die Ehrengäste wie sein Bürgermeister-Kollege aus Stotzing, Thomas Tiwald. In den Genuss des Ehrenordens kamen diesmal Felix Medwenisch, Ortschef von Hof, seine Stellvertreterin Karoline Gumpinger, die Müllendorfer Vizebürgermeisterin Monika Teubenbacher-Schriefl sowie Künstlerin Heidi Tschank. Gilden aus Niederösterreich und Wien gratulierten. Am Abend übersiedelte die fröhliche Gesellschaft – inklusive Nachwuchs – nach Stotzing. Dort wurde der Hofball der Faschingsgilde zelebriert.