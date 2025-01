Winterspaß über die Landesgrenzen hinaus

Vorarlberg ist ein Wintersportparadies. Wer es aber leid ist, sich am Wochenende in die Ski-Hotspots zu „stauen“, oder wer einfach mal etwas Neues ausprobieren will, dem sei die Fahrt ins nahe Ausland empfohlen. Die „Krone“ stellt Ihnen die fünf schönsten „Ausweichquartiere“ vor: