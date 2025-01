Skifahrer (23) im Stubaital tödlich gestürzt

Beim Skifahren außerhalb der gesicherten Pisten ist am Freitag ein Niederländer am Stubaier Gletscher im Gemeindegebiet von Neustift im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben fuhr der 23-Jährige auf Steine auf, stürzte und prallte gegen einen Felsen. Dabei sei der Niederländer so schwer verletzt worden, dass der junge Mann trotz sofortiger Ersthilfe durch Pistenrettung und die Besatzung eines Notarzthubschraubers an Ort und Stelle starb.