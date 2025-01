Knallerei: Steirischer Nandu brach sich Genick

„Die kamen aus allen Richtungen, der Vogel, aber auch meine anderen Tiere, wie Kängurus, Alpakas oder Emus, wollten in größter Panik flüchten, wussten aber nicht wohin, da von überall her die grellen Lichtblitze kamen“, so Franz Maurer, Besitzer des beliebten „Franziskus Tiererlebnisbauernhofes“ im oststeirischen Unterlamm, traurig und schockiert.