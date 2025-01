Hörl setzt ein Zeichen ++ Showdown bei Darts-WM

Die ÖSV-Adler wissen bei der Qualifikation von Innsbruck zu überzeugen, die Darts-WM in London hat ihr Traumfinale und Red Bull Salzburg vermeldet den ersten Winter-Transfer – das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 3. Jänner.