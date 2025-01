Über Altaussee liegen verschneite Gipfelträume

Was viele nicht wissen: Der Name Loser stammt aus dem Mittelalter, als die Ausseer auf den Gipfel stiegen, um zu „losen“ – also zu lauschen, ob in der Ferne Kampflärm zu hören war. Fazit: Höre bzw. „lose“ auf deine innere Stimme und begib dich nur dann auf die Tour, wenn die Bedingungen es zulassen.