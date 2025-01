Ehemalige Bischofsstadt möchte Landesausstellung

Bischöfe residierten einst in Lavanttaler Stadt

Im Jahr 1228 ist der Bischofssitz in St. Andrä eingerichtet worden. 1859 wurde er nach Marburg verlegt. Die Städtepartnerschaft mit Manzano in der Region Friaul-Julisch Venetien ist besiegelt. Pater Gefried Sitar: „In Manzano befindet sich nämlich die historische Abtei, die Abbazia die Rosazzo.“ Die Städtepartnerschaften seien sozusagen ein wichtiger Grundstock dafür, auch EU-Geld für die Schau 2028 aufzustellen.