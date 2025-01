19-Jähriger fuhr mit 119 statt 50 km/h durch Stadt

In und um die Unterführung des Salzburger Flughafens auf der Innsbrucker Bundesstraße sind 50 km/h Höchstgeschwindigkeit zugelassen. Das Tempolimit ignorierte ein Syrer (19) am Dienstag und raste durch die Unterführung. Auf dem Weg in Richtung Wals-Siezenheim zeigte sein Tacho laut Polizei 119 Stundenkilometer an. Der Lenker besitzt einen Probeführerschein. Den ist er vorläufig los. Die Beamten nahmen ihn sofort ab.