2025 bringt alte Probleme und viele neue Chancen

Von einem ruhigen Start ins neue Jahr kann in der Kärntner Politik kaum die Rede sein. Denn immerhin steht am 12. Jänner schon das erste „Großereignis“ an: die Volksbefragung zum Thema Windräder auf Kärntens Bergen. Ob dieses Votum zur Sternstunde für FP-Boss Erwin Angerer – immerhin hat seine Partei die Initiative dafür gestartet – wird, bleibt noch abzuwarten. Im vergangenen Jahr konnten die Freiheitlichen immerhin große Erfolge feiern.