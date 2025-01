Neujahrsbaby Luisa: „Dann hat sie Gas gegeben“

Steirerin ist Kärntner Neujahrsbaby

2025 gibt es übrigens noch ein zweites steirisches Neujahrsbaby: Denn in Kärnten erblickt um 0.44 Uhr die kleine Marie als erstes Neugeborenes das Licht der Welt – im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit. Ihre Eltern Selina Krainer und Christoph Helfenschneider wohnen in Mühlen im obersteirischen Bezirk Murau.