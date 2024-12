Tankstelleneinbrecher nach etlichen Taten erwischt

Im Auto lag Einbruchswerkzeug

Des Weiteren soll die Bande Einbrüche in Firmen und Einbruchsversuche in Feuerwehr-Zeugstätten begangen haben. Hier hatten es die Täter auf Spezialwerkzeug wie Akku-Spreizer abgesehen. In der Nacht auf 27. November flüchteten laut Polizei zwei Männer bei einer Kontrolle in Lamprechtshausen (Salzburg) aus einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Im zurückgelassenen Pkw fand man unter anderem einen Akku-Spreizer und weiteres Einbruchswerkzeug.