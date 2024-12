Hund sprang in Panik vor erstem Feuerwerk davon

Bäuerin will sensibilisieren

Im Lungau ist das Abschießen von Feuerwerkskörpern zu Silvester in allen Gemeinden erlaubt. Es gibt dafür unterschiedlich lange Zeitfenster. In St. Margarethen ist es von 17 bis zwei Uhr früh genehmigt. St. Michael schränkt die Knallerei im Vergleich dazu auf zwei Stunden ein. Pferdeliebhaber und Naturfreunde seien immer noch klar in der Minderheit, so die Kritik aus St. Margarethen.