28-Jähriger ballerte mit Schreckschusspistole

Laut Zeugenaussagen kam es am Montag in Bad Hofgastein zu einem Zwischenfall mit einer Schreckschusspistole. Ein Pongauer soll in der Nähe einer Tankstelle insgesamt elf Schreckschüsse in die Luft abgegeben haben. Gegen den Mann besteht laut Angaben der Polizei bereits ein Waffenverbot. Der Schütze wird bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.