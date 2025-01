Glawischnig: „Kogler ist de facto verschwunden“

„ Alles prognostizierbare Niederlagen“

Wieso sich die Situation der Grünen im Burgenland und auch ganz generell in ganz Österreich so schlecht darstelle, könne sie jedoch nicht richtig beantworten: „Ich bin da jetzt nicht die Strategin in der Partei. Ich meine, Werner Kogler ist de facto verschwunden. Er hat seinen Rückzug angekündigt. Man weiß nicht, wer die Nachfolge sein wird. Es gibt kein neues Gesicht. Also da ist im Moment wirklich nicht viel Zug drinnen.“ Der Blick auf die kommenden Wahlen sei aus Sicht der Grünen jedenfalls nicht sehr verheißungsvoll: „Das sind alles prognostizierbare Niederlagen.“ Mölzer, lakonisch: „Interessant sind die Grünen innenpolitisch nicht mehr.“