Ein perfekter Start ins neue Jahr 2025

Knaller

In Zeiten des aufkommenden Bewusstseins für den Klimawandel sollte auf Raketen und Böller natürlich verzichtet werden. Sie können aber sicher sein, dass sich unter Ihren Nachbarn Unverbesserliche befinden, die trotzdem ihr halbes Weihnachtsgeld für die farbenprächtige Knallerei aus dem Fenster werfen. Das müssen Sie also nicht selbst erledigen. Stattdessen können Sie sich als Gutmensch produzieren und in Ihrer unmittelbaren Umgebung für reichlich schlechtes Gewissen sorgen. Drehen Sie am Höhepunkt des Feuerwerks eine Runde durchs Dorf, legen Sie demonstrativ eine Atemschutzmaske an und wünschen Sie Ihren knallenden Nachbarn ein schön vorwurfsvoll klingendes „Prosit!“. Das können Sie schon jetzt üben – schauen Sie dabei am besten auf ein Foto Ihrer Eltern!