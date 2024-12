Diesel das dritte Jahr in Folge teurer als Benzin

Auch aktuell zahlen Autofahrer rund 3,5 Cent mehr für den Liter Diesel. „Aufgrund der steigenden CO2-Bepreisung und des höheren CO2-Gehalts je Liter Diesel wird man sich an dieses Bild an den Preisauszeichnungstafeln wahrscheinlich gewöhnen müssen“, gibt der ÖAMTC zu bedenken. Derzeit verfügt noch etwa jeder fünfte neu zugelassene Pkw in Österreich über einen Diesel- oder Dieselhybrid-Motor, allerdings tankt immer noch etwa die Hälfte aller Pkw-Besitzer in Österreich Dieselkraftstoff.