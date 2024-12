Stadlober läuft in Toblach auf den achten Platz

Teresa Stadlober hat am Sonntag mit einem achten Rang in der dieses Jahr verkürzten Tour de Ski im Langlauf gut angeschrieben. Die 31-jährige Salzburgerin war im 15 km-Massenstart-Rennen im klassischen Stil in Toblach 23,7 Sekunden langsamer als Jessica Diggins. Die US-Amerikanerin gewann nach 42:23,6 Minuten 0,5 Sekunden vor der Finnin Kerrtu Niskanen und 0,7 vor Astrid Oeyre Slind (NOR). In der Gesamtwertung liegt Stadlober auf Position zehn, 1:40 Minuten hinter Diggins. „Von Position 59 bin ich noch nie in ein Rennen gestartet und deswegen hatte ich auch gleich ein paar Zusatzmeter bis zur Startlinie zu bewältigen. Am Anfang war es natürlich ein wenig hektisch, mit vielen Stop-and-go-Phasen. Beim ersten langen Anstieg habe ich dann die Gunst der Stunde genutzt und konnte viele Plätze gutmachen. Das war wichtig, damit ich gleich in der ersten Gruppe mitlaufen konnte“, erzählt Stadlober.