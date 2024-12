19-Jähriger bei Holzarbeiten schwer verletzt

Gemeinsam mit seinem Vater war Samstagvormittag ein 19-Jähriger in Edelsbach bei Feldbach mit Forstarbeiten beschäftigt. Im Zuge dessen befestigte er eine gefällte Buche an einer elektrischen Seilwinde. Als er weitere Stämme befestigen wollte, löste er mit der Fernbedienung das gespannte Seil. Auf einmal schnellte der Buchen-Stamm zurück und traf ihn am rechten Bein.