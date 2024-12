Wohn- und Mietbeihilfe: Wer ist wann zuständig?

Für seine Genossenschaftswohnung muss Christopher S. monatlich 763 Euro bezahlen. Als er noch einen gut dotieren Job hatte, war dies auch kein Problem – bis er ihn verlor. Nicht nur die Arbeitssuche gestaltet sich schwierig, auch die Erhaltung der Lebenskosten. Also stellte der Wiener einen Antrag auf Wohnbeihilfe an die MA 50, um nach einigen Wochen eine Absage zu erhalten – die Begründung: Er hat mit 1084 Euro an AMS-Geld pro Monat ein zu geringes Einkommen für die Hilfe. Denn dafür wären 1155 Euro notwendig. Er hat also 71 Euro zu wenig, um in Summe etwa 62 Euro an Beihilfe zu bekommen. „Diese 62 Euro wären zwar nicht viel, aber es macht auf jeden Fall einen Unterschied“, schildert S.