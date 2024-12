Die Salzburger Gutschein-Schlacht hat begonnen

Auch Christian Rauch, Mitarbeiter im Geschäft „Abraham“ betont: „Das Wetter ist offenbar egal, die Leute gehen trotzdem gleich nach den Feiertagen einkaufen. Sehr viele lösen ihre Gutscheine bei uns ein.“ Kein Wunder: Laut einer aktuellen Umfrage der Wirtschaftskammer waren Gutscheine auch in diesem Jahr das beliebteste Geschenk unterm Christbaum. Dies belegte auch eine Blitz-Umfrage der „Krone“ am Freitag. „Der Schlussverkauf hat begonnen. Da gebe ich meine Gutscheine lieber gleich aus. Nicht, dass sie zu lange liegen bleiben“, gab etwa die junge Salzburgerin Andrea Fischauer zu Protokoll. Kein schlechter Gedanke: Experten raten dazu, sämtliche Gutscheine in Zeiten hoher Inflation möglichst rasch einzulösen. Generell sind diese in Österreich 30 Jahre lang gültig – falls sie ohne Befristung ausgestellt worden sind.