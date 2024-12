Nach Weihnachten nun Ansturm auf die Geschäfte

„Es ist schon happig heute“, wirft eine Mitarbeiterin einen Blick auf die Schlange, die sich vor der Kasse eines Technik-Marktes in Innsbruck gebildet hat. Für sie und ihre Kollegen ist es nicht unbedingt ein entspannter erster Arbeitstag nach Weihnachten. Auch am Serviceschalter warten mehrere Kunden. Besonders viel los ist am Stand für die Anmeldung neuer Smartphones, wo vier Mitarbeiter Kunden bedienen. „Momentan haben einfach sehr viele frei, und die nutzen die Zeit jetzt natürlich, um einzukaufen“, erklärt die Mitarbeiterin.