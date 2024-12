KTM verlegt den Zahltag ++ Sido beleidigt Mädchen

Auch 2025 gab Sido wieder eine Weihnachtsshow in Berlin. Doch als er eine Zwölfjährige auf die Bühne holte, um mit ihr ein Weihnachtslied zu singen, sorgte sein Verhalten für Aufregung. Das Mädchen stand stolz und nervös an seiner Seite, zupfte an seinen Ärmeln und sang die erste Zeile von „Leise rieselt der Schnee“ mit ihm. Doch während des Auftritts zeigte sich der Rapper plötzlich in einem weniger festlichen Licht und ging mit beleidigenden Bemerkungen auf das Mädchen los.