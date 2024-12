Snowboarder (16) stürzte und „mähte“ Vater nieder

Unfall auf Piste auch in Imst

Bereits am Vormittag hatte sich in Imst ein Skiunfall ereignet. Dort war es auf einer rot markierten Piste zu einem Zusammenstoß zwischen einer 61-Jährigen und einem Mann (29) gekommen. Die Einheimische musste mit dem Akia ins Tal transportiert werden. Dort wurde sie ins Spital eingeliefert.