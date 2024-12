85-jährige Frau bei Home-Invasion verletzt

Eine 85-Jährige Frau wurde am 22. Dezember in Marchtrenk das Opfer einer sogenannten „Home Invasion“ in ihrem Haus. Ein maskierter Täter hatte sie überfallen, als sie in den Abendstunden den Müll ins Freie brachte. Die Pensionistin wurde gefesselt und zur Herausgabe von Bargeld genötigt. Die Frau erlitt leichte Verletzungen.