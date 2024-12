Junge Welser Zwillingsbrüder als „Bienenkönige“

Laut Statistik Austria wurden im Wirtschaftsjahr 2022/23 in Österreich insgesamt 8787 Tonnen Honig als Nahrungsmittel verbraucht. Das entspricht einem Pro-Kopf-Verbrauch von rund einem Kilo pro Jahr. Der Selbstversorgungsgrad lag in diesem Zeitraum bei rund 49 Prozent. Für die Honigproduktion sind in Österreich rund 33.300 Imker zuständig.