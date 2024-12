Stress für Abfallentsorger durch Weihnachtsmüll

Nach den Weihnachtsfeiertagen läuft das große Aufräumen und Wegwerfen auf Hochtouren. In Linz etwa fallen gleich bis zu 20 Prozent mehr Abfälle an. 140 Mitarbeiter und 50 Fahrzeuge sind in dieser kritischen Zeit dafür unterwegs. Vor allem der elektronische Müll bereitet Probleme und Gefahren.