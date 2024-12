„Er hätte wohl auch mit Airbag nicht überlebt“

„In Sekundenschnelle Airbag-auslösen ist nicht einfach“

Andreas Macheiner von der Bergrettung Mauterndorf erklärt: „Der Airbag im Rucksack des Mannes war intakt. Er hat ihn nicht mehr auslösen können. Wobei der Mann meiner Einschätzung nach auch mit dem Airbag nicht überlebt hätte.“ Zum Betätigen des Airbags muss meist ein Hebel an der linken Schulter gezogen werden. „Das Ziehen an sich ist nicht einfach, vor allem mit dicken Handschuhen. In Sekundenschnelle den Airbag auszulösen ist besonders schwierig“, so Macheiner. Zudem sei die Lawine derart massiv gewesen, dass eben auch der Airbag den gut ausgerüsteten Lungauer nicht gerettet hätte.