„EVN-Helden“ retteten Familien den Heiligen Abend

Es war kurz nach 15 Uhr als in der Wohnhausanlage „Am Weinberg“ im Bezirk Mistelbach nicht das Weihnachts-, sondern das Alarmglöckerl zu läuten begann. Denn plötzlich fingen die Lichter der Lampen unruhig zu flackern an, und auch so manches Elektrogerät begann regelrecht zu „stottern“. Kurzum: In den zehn Wohnungen funktionierte nichts mehr einwandfrei.