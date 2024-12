Trainer muss nach nur sechs Wochen wieder gehen

Tabellenführung verloren

Unter dem ehemaligen portugiesischen Nationalspieler kassierte Sporting in der Champions League zwei Niederlagen und fiel in der heimischen Meisterschaft nach nur vier Zählern aus vier Spielen auf den zweiten Platz hinter den Stadtrivalen Benfica zurück. Der 43-jährige Borges erhielt indes einen Vertrag bis Juni 2026 samt Option auf ein weiteres Jahr. Die erste Bewährungsprobe erfolgt am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Benfica.