In Oberösterreich fehlen 22 Allgemeinmediziner

Parlamentarische Anfrage

Das geht aus einer parlamentarischen Anfragebeantwortung von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hervor. Bei der Allgemeinmedizin ist die Versorgungslücke in Oberösterreich ähnlich groß wie in Niederösterreich (25), hier fehlen 22 Hausärzte (2023:24). In Tirol sind wie im Vorjahr 15 Planstellen nicht besetzt, in der Steiermark mit 10 immerhin zwei weniger als im vergangenen Jahr. Am besten ist die Situation in Kärnten, wo Anfang Juli alle Planstellen – sowohl bei Allgemeinmedizinern als auch bei Fachärzten – besetzt waren.