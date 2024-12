Weiße Weihnachten – auch auf den Tiroler Straßen

Entspannung ist in Sicht

Am Vormittag soll es in Tirol noch verbreitet schneien, teilweise auch kräftig. „Nachmittags lässt der Schneefall dann von Westen her nach und klingt im Oberland bis zum Abend weitgehend ab. Hier lockert es auch auf. Sonst schneit es bis in den Abend hinein noch leicht. In Osttirol bleibt es mit stürmischem Tauernwind abseits der nördlichen Täler trocken und wird überwiegend sonnig“, heißt es vonseiten der GeoSphere Austria.