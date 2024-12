Lenker (18) überholt auf Schnee, kracht in Baum

Dass man bei Schnee oder Schneematsch sein Fahrverhalten anpassen sollte, lernt man in der Fahrschule. Obwohl das bei ihm nicht lange her sein kann, dachte ein 18-jähriger Braunauer offensichtlich nicht daran. Er überholte am Heiligabend gegen 9.40 Uhr zwei Autos – obwohl die Straße von Schneematsch bedeckt war, und er nur Sommerreifen montiert hatte.