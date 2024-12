Was in Geschäften zu Weihnachten geleistet wird

Sonderöffnung ab 6 Uhr in der Früh

Panierte Hendl, Schnitzel, Fisch, Fleisch, Würstel oder Salate in verschiedensten Variationen liegen an Heiligabend sogar schon um 6 Uhr in den Vitrinen. „Mein Dienst begann um drei Uhr früh“, sagt eine Spar-Verkäuferin. „Da muss alles hergerichtet werden. Ich mache es gerne. Um sechs Uhr wurde ja geöffnet.“ Natürlich hat auch die Dame eine Familie daheim. Die musste am Heiligen Abend etwas auf die Mama warten. Auch Ex-ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer bog bereits um 6.30 Uhr um die Ecke und machte seine letzten Einkäufe.