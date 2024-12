„Scharfe Kanten“ vermiesen Kunden Weihnachtsfest

Verkauf gestoppt, Kunden erhalten Geld zurück

Die Produkte waren ab 9.12.2024 in Österreich in allen Filialen der HOFER KG erhältlich. Der Verkauf des Produktes wurde sofort gestoppt. Die Produkte können in allen HOFER Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kunden auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.