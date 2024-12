Winter-Vergnügen für Groß und Klein

Für Abwechslung in OÖ ist auch über die Weihnachtsfeiertage gesorgt: „Kripperlschauen“ kann man etwa im Linzer Dom oder im Viechtauer Heimathaus in Neukirchen. Die Erdmännchen und Totenkopfäffchen im Linzer Zoo freuen sich schon über einen Besuch, und jede Menge Action wartet auf Kinder zwischen sechs und zehn Jahre in Hinzenbach, wo sie sich mit Spaß und Action am Skispringen herantasten können.